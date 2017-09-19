На паспортному контролі в Туреччині не хотіли відпускати відому українську співачку

Відома українська співачка Lama поскаржилася, що її затримали на паспортному контролі в аеропорту Туреччини.

В Instagram Lama (Наталія Дзеньків) опублікувала знімок біля моря і розповіла, що Туреччина не хотіла відпускати» її.

Як уточнила артистка ТСН, причиною стало те, що вона виглядає молодше свого віку. Зараз співачці 42 роки.

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Lama впізнали шанувальники, які підтвердили особу і попросили автограф.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше в Конотопі з поїзда зняли співачку Лоліту і не пустили її в Україну.