МВС вводить нові підрозділи Нацгвардії до Одеської області (відео)

МВС посилює присутність на південному кордоні. Про це повідомили у прес-службі міністерства.

"У два райони Одеської області (Болградський та Ізмаїльський) вводять нові підрозділи Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїна підняла авіацію для контролю над кордоном під час російських навчань у Білорусі

Зазначається, що південний регіон - один з найбільш складних, поруч невизнане Придністров'я, тому безпека жителів Одеської області у пріоритеті.

Як повідомляв УНІАН, під час зіткнень біля будівлі міського суду Чорноморська Одеської області, який розглядав "справу 2 травня", постраждали 35 правоохоронців.