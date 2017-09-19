МВС вводить нові підрозділи Нацгвардії до Одеської області (відео)

17:53, 19 вересня 2017
Суспільство
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У МВС південний регіон назвали одним із найскладніших.

МВС посилює присутність на південному кордоні. Про це повідомили у прес-службі міністерства.

"У два райони Одеської області (Болградський та Ізмаїльський) вводять нові підрозділи Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що південний регіон - один з найбільш складних, поруч невизнане Придністров'я, тому безпека жителів Одеської області у пріоритеті. 

Як повідомляв УНІАН, під час зіткнень біля будівлі міського суду Чорноморська Одеської області, який розглядав "справу 2 травня", постраждали 35 правоохоронців

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Теги: #південний кордон України#НГУ в Одеській області