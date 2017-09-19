У сутичках під судом у Чорноморську постраждали 35 правоохоронців

Під час зіткнень біля будівлі міського суду Чорноморська Одеської області постраждали 35 правоохоронців. Про це повідомив радник керівника обласного управління Національної поліції Руслан Форостяк в Facebook.

"У підсумку 20 поліцейських Головного управління Національної поліції і 15 співробітників Національної гвардії України звернулися за медичною допомогою після зіткнень, які мали місце вчора у м. Чорноморськ", - написав Форостяк.

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За фактом спричинення правоохоронцями тілесних ушкоджень відкрите впровадження за ознаками ч. 2 ст. 345 Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Іллічівський міський суд визнав невинними підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. У той же день у Чорноморську двом виправданим судом фігурантам справи – українцю Сергію Долженкову і росіянину Євгену Мефедову повідомили про підозру у сепаратизмі.

Пізніше біля будівлі суду сталися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестували проти звільнення фігурантів справи 2 травня 2014 року.