У Харкові затримали хакера, який підглядав через веб-камери за людьми

У Харкові співробітники кіберполіції та Націполіції затримали 23-річного місцевого мешканця, якого підозрюють у несанкціонованому втручанні у роботу чужих комп’ютерів, повідомили у Нацполіції.

Чоловіка підозрюють у тому, що він, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, він незаконно втручався у комп'ютерні мережі, як українських користувачів Інтернет-мережі, так і іноземних держав.

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Хакер отримував доступ до персональних комп'ютерів на правах адміна і таким чином мав можливість контролювати їхню роботу. Окрім того, використовуючи веб-камери користувачів ПК, він слідкував за їхнім особистим життям.

У помешканні хакера вилучили його персональний комп'ютер, на жорсткому диску якого було шкідливе програмне забезпечення, яке він використовував для несанкціонованого доступу до персональної інформації користувачів мережі Інтернет.

За даними правоохоронців, кількість інфікованих "машин" – близько сотні.