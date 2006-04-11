Організатори афери ”Еліта-центр” - ”не прості люди”

У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що організатори будівельної афери корпорації «Еліта-центр» не є громадянами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ Олександр БОНДАРЕНКО.

Він підтвердив, що МВС «дійсно вийшло на організаторів цієї афери». На уточнююче питання, чи є ці особи громадянами України, О.БОНДАРЕНКО відповів: «Більше всього, що ні». При цьому він зазначив, що називати їх поки зарано.

За його словами, кожного дня у МВС слухаються доповіді співробітників внутрішніх справ, які беруть участь у розслідуванні цієї справи, і тому можна стверджувати, що є велика перспектива, що особи, причетні до махінації, «будуть затримані і справа буде направлена до суду».

О.БОНДАРЕНКО також зауважив, що українські правоохоронці в рамках розслідування справи «Еліта-центр» співпрацюють з російськими колегами.

Проте, він уточнив, що йому важко сказати, як скоро завершиться розслідування цієї справи. «Вони (організатори злочину – УНІАН) теж не прості люди. Виток якоїсь інформації іде, у них теж є інформація якась», - сказав О.БОНДАРЕНКО, зазначивши, що саме тому досить складно одразу знайти причетних до афери.

Крім того, говорячи про вчорашню прес-конференцію заступника міністра внутрішніх справ Володимира ЄВДОКИМОВА, на якій той повідомив журналістам про наявність у слідства інформації щодо організаторів цього злочину, О.БОНДАРЕНКО зауважив: «В.ЄВДОКИМОВ сказав... Мені вчора дзвонило керівництво Генпрокуратури і запитувало: що це робиться?».

Як повідомляв УНІАН, в результаті будівельної афери компанії «Еліта-Центр» зареєстровано 1 тис. 600 потерпілих. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь в будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні і ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.

Міліція затримала бухгалтера компанії і оголосила двох керівників компанії - Олександра ВОЛКОНСЬКОГО та Олега ШЕСТАКА - в міжнародний розшук.

10 квітня заступник міністра внутрішніх справ В.ЄВДОКИМОВ повідомив, що слідство виявило справжнього організатора афери. Він заявив, що “відомі повні дані організатора цієї афери”.

За словами В.ЄВДОКИМОВА, «справжнім обличчям організації цієї афери» не є керівник «Еліта-Центр» Олександр ВОЛКОНСЬКИЙ, і співробітники МВС, в тому числі за допомогою своїх російських колег, найближчим часом зможуть назвати прізвища справжніх осіб, які стояли за житловою аферою в Києві.

Водночас В.ЄВДОКИМОВ зазначив, що, за наявними даними слідства, до цієї афери не причетні ні нинішній мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, переможець виборів на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.