Православні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці

08:00, 21 вересня 2017
Суспільство
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Архангел Гавриїл повідомив праведному подружжю радісну новину - що їхні молитви почув Господь і у них народиться Преблагословенна Донька Марія. 

Фреска

Православні християни сьогодні, 21 вересня, відзначають одне з дванадцяти головних церковних свят (двунадесятих) - Різдво Пресвятої Богородиці.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», це перше свято після індикту - церковного нового року.

Про народження Пресвятої Богородиці пророкували за багато століть до цієї події. Ці пророцтва, викладені в Старому Завіті, читаються на вечірньому богослужінні, напередодні свята.

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За церковним переданням, Діва Марія була довгоочікуваною дитиною Іоакима й Анни. Сім'я жила в Назареті. Довгий час вони були бездітними, бо подружжя було безплідним. Євреї вважали, що бездітність - це кара Божа за важкі гріхи. Подружжя дожило до похилого віку, але не переставало сподіватися на милість Божу і вірити, що Він може дарувати їм немовля. Вони пообіцяли Богу, що віддадуть дитину для служіння в храм, якщо вона народиться.

Одного разу Іоаким приніс в Єрусалимський храм жертву Богу, але первосвященик відмовився приймати її, бо вважав старого грішною і недостойною людиною. Іоаким вирушив у пустелю, і зі сльозами на очах, молився про дарування дитини, яка зніме ганьбу з їхньої сім'ї. Свята Анна, довідавшись про те, що трапилося в храмі, розплакалася, але не нарікала, а молилася Господу.

Потім архангел Гавриїл повідомив праведному подружжю радісну новину - що їх молитви почув Господь і у них народиться Преблагословенна Донька Марія. Так і сталося, справдилися старозавітні пророцтва.

Іоакима й Анну, дідуся та бабусю Іісуса Христа, Православна Церква називає богоотцями.

На Святій Горі Новий скит Різдва Богородиці, що відноситься до обителі Святого Павла, цього дня святкує панігір.

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Теги: #Різдво Пресвятої Богородиці#перше свято після індикту