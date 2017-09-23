Загиблі в Греції українці - жителі Рівненської області - консул

12:47, 23 вересня 2017
Суспільство
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За його словами, встановлено зв'язок з сином загиблих, розпочата процедура їх репатріації тіл в Україну.

Ілюстрація / REUTERS

22 вересня у Греції під час аварії одномоторного літака загинуло подружжя з України. Цю інформацію підтвердив "Громадскому радіо" глава консульства України в Салоніках Олександр Воронін.

Консул повідомив, що загиблі - жителі Рівненської області. За його словами, встановлено зв'язок з сином загиблих, розпочата процедура їх репатріації тіл в Україну.

Нагадаємо, вчора в Греції в авіакатастрофі загинули двоє громадян України. Приватний літак вилетів з аеропорту міста Александруполіс і прямував до Румунії.

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Теги: #авіакатастрофа у Греції#падіння літака у Греції#українці в Греції