Підозрюваного у корупції екс-керівника держпідприємства затримали при спробі втекти до Росії

Правоохоронці при спробі перетину державного кордону в напрямку РФ затримали колишнього керівника держпідприємства, який підозрюється у розкраданні державних коштів.

Про це повідомили в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння державними коштами службовими особами одного з державних підприємств, яке входило в структуру Міністерства юстиції України, в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування на підставі зібраних доказів викрито колишнього керівника державного підприємства утвореного з метою ведення єдиних та державних реєстрів у вчиненні злочину на цій посаді, а саме, він підозрюється у заволодінні у 2013-2014 роках разом із спільниками державними коштами в сумі 6,4 млн грн шляхом укладання фіктивних договорів поставки програмного забезпечення для систем відеоконференцзв’язку в органах юстиції України із подальшим виведенням державних коштів на підконтрольну іноземну компанію", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією правоохоронців, підозрюваного затримали 23 вересня при спробі перетину державного кордону в напрямку Російської Федерації з метою втечі та ухилення від кримінальної відповідальності.

"Цього ж дня, зазначеному колишньому керівнику державного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) , ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Окрім того, Генеральною прокуратурою України до Печерського районного суду м. Києва внесено клопотання про обрання стосовно вказаної службової особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в ГПУ.

Наразі органом досудового розслідування вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної схеми та їх ролі, а також перевіряються інші подібні угоди на суму понад 40 млн гривень.

Досудове розслідування триває.