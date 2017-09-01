Заступника мера Ірпеня Михальченко підозрюють у низці кримінальних правопорушень

Сьогодні, 1 вересня, прокуратура Київської області повідомила про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень заступнику Ірпінського міського голови Лідії Михальченко.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Київської області, її підозрюють у правопорушеннях, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів вчинене у складі злочинної організації), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення вчиненому у складі злочинної організації) КК України.

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Зокрема встановлено, що підозрювана спільно із Ірпінським міським головою, його першим заступником та іншими встановленими слідством особами, створили злочинну організацію з метою незаконного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету міста Ірпеня.

Згідно з матеріалами слідства, зловмисники розробили чіткий план згідно якого створювали та оформлювали різні суб’єкти підприємницької діяльності, а потім від імені Ірпінської міської ради укладали договори підряду на виконання робіт.

"Зокрема, підозрювана здійснювала пошук об’єктів злочинних посягань, укладала договори та приймала начебто виконані роботи, керуючи роботою фінансового управління ініціювала внесення змін до бюджету міста Ірпеня та річного плану закупівель, забезпечувала оплату по договорам, спільно з іншими учасниками організації підбирала суб’єкти господарської діяльності, які здійснювали будівництво, отримувала від членів злочинної організації частину прибутку від незаконної діяльності у вигляді грошових коштів", - йдеться в повідомленні.

Для прикладу, в прокуратурі повідомили, що Михальченко у жовтні 2016 року від імені виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області підписала договір підряду на виконання робіт з капітального ремонту дороги з тротуаром. Відповідно до вказаного договору роботи мали бути виконані до кінця 2016 року, проте станом на червень поточного року роботи фактично не виконані.

"Своєю незаконною діяльністю керівництво міста Ірпеня завдало шкоди місцевому бюджету на десятки мільйонів гривень", - додали правоохоронці. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, раніше прокуратура повідомила про підозру меру Ірпеня. За версією прокуратури, Карплюк у 2011 році, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сарафан», умисно порушив вимоги правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.