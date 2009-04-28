Вартість котеджів та землі під Києвом за тиждень знизилися

Середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні з 20 по 26 квітня ц.р. знизилася на 2,54%, або 30 дол. – до 1 145 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 77 тис. 312 дол.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

Як зазначається у повідомленні, у Києві вартість індивідуальних будинків за вказаний період знизилася на 3,97%, або 52 дол. – до 1 268 дол./кв. м при середній вартості 111 тис. 378 дол. за домоволодіння.

За даними компанії, за вказаний період зниження вартості котеджів зафіксоване в Обухівському районі – на 30 дол., до 1 376 дол./кв. м; Києво-Святошинському – на 45 дол., до 1 229 дол./кв. м; Вишгородському – на 31 дол., до 987 дол./кв. м; Васильківському – на 24 дол., до 962 дол./кв. м; Бориспільському – на 16 дол., до 1 259 дол./кв. м; Макарівському – на 16 дол., до 775 дол./кв. м; Броварському – на 20 дол., до 962 дол./кв. м і в Бородянському районі – на 14 дол., до 881 дол./кв. м.

Частка пропозицій котеджів від усієї сукупності виставлених на продаж у восьми районах Київської області (за винятком котеджних селищ) становить: у Києво-Святошинському районі – 18%, Васильківському – 14%, Бориспільському – 14%, Вишгородському – 9%, Обухівському – 9%, Бородянському – 7%, Броварському – 17%, Макарівському – 12%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні у першому кварталі ц.р. знизилася на 19,96%, або на 309 дол. – до 1 238 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 91 тис. 576 дол.

У 2008 році середня вартість індивідуальних будинків (котеджів) у Київському регіоні знизилася на 3%, або 48 дол. – до 1 547 дол. за 1 кв. м при середній ціні реалізації середньостатистичного домоволодіння 201 тис. 65 дол.

Довідка УНІАН. Вартість 1 кв. м котеджів включає вартість землі (присадибної ділянки) і будинку (котеджні селища не включені).

***

Середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво з 20 по 26 квітня ц.р. знизилась на 2,96% або 117 дол. США – до 3 829 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилась у Києво-Святошинському районі на 2,59% (167 дол.) – до 6 266 дол./сотка, Обухівському – на 2,36% (112 дол.) – до 4 628 дол./сотка, Бориспільському – на 3,20% (131 дол.) – до 3 946 дол./сотка, Броварському – на 3,64% (112 дол.) – до 2 975 дол./сотка, Васильківському – на 3,20% (83 дол.) – до 2 507 дол./сотка, Вишгородському – на 3,70% (112 дол.) – до 2 924 дол./сотка, Кагарлицькому – на 3,95% (56 дол.) – до 1 370 дол./сотка, Макарівському – на 3,60% (65 дол.) – до 1 744 дол./сотка; Бородянському – на 2,49% (46 дол.) – до 1 812 дол./сотка; Фастівському – на 3,46% (41 дол.) – до 1 137 дол./сотка і Баришівському районі – на 2,47% (27 дол.) – до 1 060 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від всієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 14%, Бориспільському – 12%, Васильківському – 12%, Києво-Святошинському – 13%, Броварському – 13%, Обухівському – 6%, Бородянському – 7%, Вишгородському – 9%, Кагарлицькому – 5%, Баришівському – 4%, Фастівському – 5%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі в передмісті Києва під котеджне будівництво в першому кварталі ц.р. знизилась на 20,13%, або 1 041 дол., – до 4 132 дол. за сотку; у 2008 році – на 11,78% (691 дол.) – до 5 173 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.