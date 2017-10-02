Виконавчого продюсера "Євробачення-2017" нагороджено європейською відзнакою "Кришталевий мікрофон"

Наглядова рада "Євробачення" та Європейська спілка мовлення (ЕВU) вручили вищу відзнаку – "Кришталевий мікрофон" – виконавчому продюсеру пісенного конкурсу "Євробачення-2017" Павлу Грицаку.

Днями у Берліні було схвалено остаточний звіт про проведення “Євробачення" у Києві. Європейській спілці мовлення у звіті було надано усі дані щодо організаційної, фінансової та творчої складових конкурсу.

Окремо з боку EBU було підкреслено, що виклики щодо проведення Євробачення в Україні були більш ніж очевидними, однак Національна телерадіокомпанія як мовник-організатор, успішно подолавши ці виклики, у стислі терміни виготовили прекрасні шоу "Євробачення" в Києві у травні 2017 року, передає Styler з посиланням на офіційний сайт "Євробачення".

Цікаво, що українська команда "Євробачення" змогла не лише організувати успішне "Євробачення", а й зекономила для державного бюджету близько 130 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вирішується питання про те, що саме ці кошти можуть бути використані для придбання Україною прав на трансляцію змагань зимової Олімпіади-2018 у Південній Кореї та літньої Олімпіади-2020 у Японії.

Першим цьогорічним власником "Кришталевого мікрофона" став переможець "Євробачення" Сальвадор Собрал (Португалія).