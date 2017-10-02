Тіматі оголосив, що йде зі сцени через дитину
22:01, 02 жовтня 2017Суспільство
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Співак призупинить концертну діяльність на "два-три роки".
Тіматі з донькою / Instagram
Репер Тіматі заявив про те, що покине шоу-бізнес на кілька років. Про це він написав в Instagram.
«Мені б хотілося, у всій цій метушні, не пропустити дитинство своєї доньки. І приділяти їй більше часу», — повідомив він.
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Виконавець додав, що його останній «великий сольний концерт» в Москві відбудеться 4 листопада. Після цього він призупинить концертну діяльність на «два-три роки».
«Я не йду зі сцени, просто більш тверезо розставляю пріоритети», — пояснив Тіматі. Він також опублікував ще один спільний знімок з дитиною. «Все інше почекає», — підписав артист світлину.
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