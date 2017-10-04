"Нова жертва" відомого режисера: німецька актриса звинуватила Романа Поланскі у зґвалтуванні

Актриса з Німеччини Рената Ленгер звинуватила режисера Романа Поланскі в згвалтуванні. Ленгер, якій 62 роки, стверджує, що Поланскі зґвалтував її у лютому 1972 року в шале на швейцарському курорті Гштаад, пише "Медуза".

Заяву Ленгер подано в поліцію швейцарського кантону Санкт-Галлен. Представники поліції підтвердили факт звернення, додавши, що заяву буде передано «відповідній інстанції». Як відзначає AP, мова йде про звернення Ленгер в правоохоронні органи кантону Берн, до якого відноситься Гштаад.

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В будинок в Гштааді, який знімав режисер, розповіла Ленгер в інтерв'ю The New York Times, вона приїхала, так як Поланскі дав зрозуміти, що готовий зняти її в одному зі своїх фільмів.

Приблизно через місяць після зґвалтування, заявила Ленгер, Поланскі подзвонив їй, вибачився і запропонував роль у фільмі «Що?» Ленгер прийняла пропозицію і з'явилася в одному з епізодів. За словами актриси, під час зйомок, які проходили в Римі, Поланскі знову її зґвалтував.

Ленгер також повідомила, що до теперішнього моменту не говорила про події, побоюючись за здоров'я своїх батьків. Після того, як влітку помер її батько (мати померла двома роками раніше), повідомила Ленгер, вона вирішила звернутися в поліцію і публічно розповісти про зґвалтування.

Адвокат Поланскі Харлан Браун як-небудь коментувати заяву Ленгер відмовився.

Рената Ленгер — четверта жінка, яка звинувачує Романа Поланскі в згвалтуванні. В 1977 році режисера звинуватили у зґвалтуванні 13-річної Саманти Геймер, яку він нібито запросив зніматися для Playboy та змусив до сексу. Поланскі зізнався в сексуальному зв'язку з неповнолітньою, щоб пом'якшити звинувачення. Однак не чекаючи вироку суду Поланскі покинув США.

Американські правоохоронні органи кілька разів намагалися добитися екстрадиції Поланскі, але суди різних європейських країн, де жив режисер, видати його відмовилися.

У 2010 році британська актриса Шарлотта Льюїс заявила, що Поланскі зґвалтував її в 1973 році, коли їй було 16 років. У серпні 2017 року звинувачення у зґвалтуванні висунула проти режисера мешканка Каліфорнії Робін М. Вона також заявила, що Поланскі зґвалтував її в 16 років.