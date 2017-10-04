VIP-студенти: де навчаються діти нардепів та скільки це коштує (відео)

Журналісти ТСН дізналися, де навчаються діти народних депутатів, і скільки вони за це платять. Як виявилось, спадкоємці нардепів є студентами і Букінгемського університету, і християнських церков, йдеться в сюжеті.

Так, старший син нардепа Борислава Розенблата навчався в Букінгемському університеті, де освіта коштує приблизно 17 тисяч фунтів стерлінгів.

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Молодша дочка нардепа Сергія Тарути навчалася в університеті Кентерберрі, а старша - в Лондонській школі економіки, де освіта коштує 18,5 тисяч фунтів стерлінгів.

Син нардепа Вадима Новинського навчався в університеті Сент-Ендрюс, де освіта коштує близько 20-30 тисяч фунтів стерлінгів.

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