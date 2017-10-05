Відмовився від супроводу поліції та попросив швачку: легендарний рок-музикант Стінг сьогодні прибуває до Києва (відео)

Легендарний британський рок-музикант Стінг прибуде до Києва вже сьогодні. Як стало відомо ТСН, містом співака супроводжуватиме приватна охорона, від поліційного супроводу він відмовився.

Натомість, зазначають журналісти, співак зажадав, аби у день концерту на майданчику чергувала швачка, а під час виступу лікар - на випадок, якщо у 66-річного виконавця виникнуть проблеми зі зв'язками.

Зазначимо, концерт Стінга у Києві відбудеться вже завтра, 6 жовтня, у Палаці Спорту. Виступ відбудеться у рамках світового туру співака Sting's 57th&9th World Tour, присвяченого його однойменному альбому 2016 року випуску.

Це вже не перший візит музиканта до України - він вже виступав у Києві у 2001 та 2011 роках.