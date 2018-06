Легендарний Sting приїде до Києва з новим альбомом

Гітарний рок-тур Sting's 57th&9th World Tour стартував у Північній Америці, відвідав Європу і наразі проходить у Центральній і Південній Америці; далі йде Азія.

Після цього Sting повернеться до Європи для виступів влітку на фестивалях і продовжить осінній тур новими анонсованими шоу в Україні, Австрії, Болгарії, Росії, Литві, Польщі, Угорщині і Македонії.

Читайте такожРосійський діджей, що виступав в окупованому Криму, дав концерт у Запоріжжі

У турі 57th & 9th World Tour Стінга супроводжує група з 3-х музикантів, в тому числі його давній гітарист, Домінік Міллера, Джош Фріз (ударні) та Руфус Міллер (гітара). Спеціальні гості - співак і композитор Джо Самнер, а також акордеоніст Персі Кардона, який регулярно виступає з The Last Bandoleros.

Продаж квитків розпочнеться у п’ятницю, 2 червня з 10 ранку на сайті організатора.

"57th & 9th" — 12-ий студійний альбом Sting і його перша робота в стилі рок/поп за останні десять років. Десять пісень, що входять до альбому, представляють широкий діапазон музичних стилів: від пронизливого гітарного синглу "I Can not Stop Thinking About You" до ритмічного хіта "Petrol Head" і гімну "50 000".