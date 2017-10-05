У Житомирі відкрили нову амбулаторію сімейного лікаря

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, нова амбулаторія сімейного лікаря з’явилася за адресою вулиця Героїв Десантників, 23 у Житомирі.

«Це — вже друга така амбулаторія у Житомирі, Першу амбулаторію загальної практики сімейної медицини було відкрито 29 грудня по вулиці Корольова, 46», - повідомляють у міськраді.

Амбулаторія має забезпечувати амбулаторний прийом пацієнтів та обслуговування викликів лікаря до хворих додому.

«Щоденне навантаження на лікаря амбулаторії розраховано на 40-50 хворих, серед них - 10-12 викликів на дому, - цитує прес-служба міськради мера Житомира Сергія Сухомлина.

На створення амбулаторії у 2016-2017 роках Житомирської міською радою були виділено понад 2 млн грн.

«На реконструкцію приміщення – більше 1, 5 мільйона гривень. На придбання меблів, обладнання та інвентарю з міського бюджету виділено 603 тис. грн. Проведення робіт з благоустрою прилеглої території коштувало 140 тис. грн», - зазначив Сухомлин.

Загальна кількість населення, яка підлягає медичному обслуговуванню в амбулаторії, становить приблизно 12 тис. осіб, з них - 10 тис. дорослого населення та до 2 тис. дітей.

Основна перевага амбулаторій - швидкий контакт з лікарем та максимальне наближення медичного закладу до пацієнта.

В умовах амбулаторії заплановано огляд хворого, надання йому невідкладної та кваліфікованої лікарської допомоги, лікування в умовах денного стаціонару (внутрішньом’язові призначення, інфузійна терапія, небулайзерна терапія та ін.).

«У разі необхідності, при наявності показів лікар спрямує хворого на стаціонарне лікування в лікувально-профілактичні заклади міста. Значна увага у роботі амбулаторії приділятиметься профілактичним заходам, спрямованим на зниження захворюваності серед населення та виявлення захворювань на ранніх стадіях (перш за все онкологічних захворювань, хвороб серцево-судинної системи, туберкульозу — УНІАН)», - повідомляють у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня минулого року у Житомирі відкрили першу амбулаторію сімейного лікаря, на яку з міського бюджету виділили 1,7 млн грн. Того дня участь у відкритті амбулаторії загальної сімейної практики в Житомирі по вулиці Корольова, 46, взяли керівники влади міста, медики, жителі обласного центру. Тоді повідомлялося, що загалом у Житомирі має відкритися 3 таких амбулаторії.