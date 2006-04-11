Суд закрив справу про передачу земель Донецького ботсаду Ахметову

Господарський суд Донецької області закрив справу за фактом передачі 145 гектарів земельних площ Донецького ботанічного саду комунальному підприємству "Донецький екологічний інвестиційний проект" у зв`язку з відміною рішення міськвиконкому.

Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, провадження у даній справі було розпочато за позовом міжрайонного природоохоронного прокурора щодо рішення виконкому Донецької міськради "Про надання комунальному підприємству "Донецький екологічний інвестиційний проект" земельної ділянки для функціонування цілісного майнового комплексу дендрарію Донецького ботанічного саду". Рішення міськвиконкому було прийнято 17 березня 2004 року.

Суд закрив провадження у справі на підставі того, що виконком міськради 15 березня 2006 року відмінив своє рішення.

У прес-службі підкреслили, що таким чином врегульовано суперечку щодо використання земель ботанічного саду, права і інтереси позивача в особі ботанічного саду поновлені.

Нагадаємо, що відповідно до рішення міськвиконкому землі Донецького Ботанічного саду були фактично передані в користування президентові футбольного клубу «Шахтар» Рінату Ахметову. 10 листопада 2004 р. Президент України Леонід Кучма підписав указ, згідно якому площа Донецького ботсаду була зменшена на 63 гектари. Під час візиту до Донецька весною 2005 р. Президент Віктор Ющенко заявив про незаконність рішення міськради і про те, що землі Ботанічного саду повинні бути повернені державі.