Голова Житомирської ОДА Гундич перебуває із поїздкою у Бердичівському районі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич сьогодні перебуває із робочою поїздкою у Бердичівському районі.

Як передає кореспондент УНІАН, Гундич прибув у село Гришківці.

Під час робочої поїздки голова облдержадміністрації перевірить роботу підрядника у Гришковецькій гімназції, а також те, як відновлюється театр у Бердичеві.

Гундич також ознайомиться з тим, як ведуться відновлювальні роботи після величезного граду, що випав в ніч на 22 вересня. Окрім цього, він, згідно плану, візьме участь у засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія, серед іншого, розгляне питання щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Гундич підписав розпорядження про виділення 4 млн грн резервних коштів для населення Бердичівського району, постраждалого від аномального граду 22 вересня.

Йдеться про розпорядження «Про виділення коштів з резервного фонду обласного бюджету», яке Гундич підписав вчора, 5 жовтня.

Кошти виділяються у зв’язку із надзвичайною ситуацією у Бердичівському районі для подолання наслідків аномального граду.

Читайте такожУ Бердичівському районі продовжуються роботи з відновлення дахів будинків, пошкоджених градом

Нагадаємо, що у Бердичівському районі бригади перекривали пошкоджені градом 22 вересня дахи будинків. Першочергово дахи ремонтували у соціальних закладах та житлових будинках одиноких людей похилого віку, малозабезпечених сімей, які самостійно цього зробити не могли.