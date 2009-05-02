В Одесі відкрили курортно-пляжний сезон

В Одесі відкрито курортно-пляжний сезон 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, температура повітря в межах «морської столиці» поки що коливається від 16 до 19 градусів тепла, однак більш як півтора десятка морських пляжів з 1 травня відкриті для любителів зануритися в море і поніжитися на піску.

В управлінні інформації Одеської міськради повідомили, що розпорядження про відкриття з 1 травня курортно-пляжного сезону підписав мер Одеси Едуард ГУРВІЦ, наказавши орендарям пляжів і берегових споруд «забезпечити безплатний вільний прохід громадянам на території пляжів, належний санітарно-технічний стан курортно-прибережної зони, функціонування і безперебійну роботу рятувальних станцій» аж до 1 жовтня.

Передбачено також збільшення автобусних маршрутів на літній період для доставки жителів і гостей міста до морських пляжів і місць масового культурного відпочинку: міськуправління транспортного комплексу організувало додатково 11 маршрутів міського пасажирського транспорту.

Крім того, відновлено патрулювання 30-кілометрової прибережної зони Одеси співробітниками міліції на мопедах і велосипедах. Правопорядок в пляжній зоні забезпечують в посиленому режимі співробітники п`яти міських відділень міліції.