В Одеській області поставили пам'ятник російському генералу (фото, відео)

В райцентрі Болград Одеської області відкрили пам'ятник російському генералу Івану Інзову, засновнику цього міста.

Він надавав підтримку гагаузьким і болгарським переселенцям на території нинішньої Одеської області, передає Gagauzinfo.

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"Генералу Інзову - засновнику Болграда" - висічені слова на п'єдесталі монумента, який був виконаний українським скульптором Олександром Токарєвим.

Пам'ятник Інзову вже встановлювався в Болграді в 1911 році, але пізніше був демонтований владою у період входження Бессарабії до сусідньої Румунії.

Як повідомляв УНІАН, уБолградському районі Одеської області 6 жовтня демонтували нещодавно відреставровані пам'ятники Леніну і Калініну.