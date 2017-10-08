В Одеській області поставили пам'ятник російському генералу (фото, відео)

03:09, 08 жовтня 2017
Суспільство
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Пам'ятник Інзову вже встановлювався в Болграді в 1911 році, але був демонтований.

Пам'ятник Інзову в Болграді / фото gagauzinfo.md

В райцентрі Болград Одеської області відкрили пам'ятник російському генералу Івану Інзову, засновнику цього міста.

Він надавав підтримку гагаузьким і болгарським переселенцям на території нинішньої Одеської області, передає Gagauzinfo.

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"Генералу Інзову - засновнику Болграда" - висічені слова на п'єдесталі монумента, який був виконаний українським скульптором Олександром Токарєвим.

Пам'ятник Інзову вже встановлювався в Болграді в 1911 році, але пізніше був демонтований владою у період входження Бессарабії до сусідньої Румунії.

фото gagauzinfo.md

Як повідомляв УНІАН, уБолградському районі Одеської області 6 жовтня демонтували нещодавно відреставровані пам'ятники Леніну і Калініну.

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Теги: #пам'ятник Інзову#засновник Болграда