Українка встановила оригінальний рекорд під час марафону в Києві

Фітнес-тренер і мати чотирьох дочок Юлія Черницька встановила національний рекорд і першою пробігла напівмарафонську дистанцію Wizz Air Kyiv City Marathon зі своїми дітьми у візочку. Про це повідомляють організатори Kyiv Marathon в Facebook.

"Юлія Черницька сьогодні зробила національний рекорд і перша в Україні пробігла напівмарафонську дистанцію разом зі своїми дітьми", – йдеться в повідомленні.

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Жінка бігла в складі команди фонду "Таблеточки", щоб допомогти зібрати кошти на придбання препаратів для дітей з онкозахворюванням.

Крім того, Юлії Черницькій зараз 31 рік, і вона є засновником проекту "Fitness mama" і фітнес-тренером в післяпологовий період.

Нагадаємо, під час міжнародного марафону Wizz Air Kyiv City Marathon 2017 помер 54-річний чоловік, якому стало зле під час бігу.