Чоловік, який помер в Києві під час міжнародного марафону, вперше брав у ньому участь – організатори забігу

Чоловік, який помер сьогодні в Києві під час міжнародного марафону, вперше брав у ньому участь.

Про це УНІАН повідомив генеральний менеджер компанії «Run Ukraine», яка є організатором «Київського міжнародного марафону 2017» (Wizz Air Kyiv City Marathon), Дмитро Черніцький.

За його словами, померлий чоловік був з міста Тернополя, 1963 року народження.

«Він біг дистанцію 10 кілометрів. Це трапилося на 5-му кілометрів, тобто, він навіть півдистанції не здолав. Він вперше брав участь у такому марафоні», - сказав Черніцький.

Він розповів, що «чоловікові стало зле, він упав, йому спочатку почали надавати першу допомогу оточуючі бігуни, потім упродовж першої хвилини до нього одразу під’їхали медики-волонтери з мобільної служби «Мед-Хелп» - вони надавали йому допомогу, а потім прибули працівники Червоного Хреста». Але, зазначив Черніцький, коли під’їхала «швидка допомога», то, на жаль, чоловік вже помер.

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Відомо, що рідні померлого чекали його на фініші.

«Ми встановили контакт з рідними, поїхали на місце події. Його на фініші чекали дружина, донька та зять»,- додав генеральний менеджер компанії-організатора «Київського міжнародного марафону 2017».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час забігу на Київському міжнародному марафоні 2017» помер чоловік.