Популярна українська співачка запалила на дні народження російського телеканалу

Популярна українська виконавиця Віра Брежнєва привітала відомий російський музичний телеканал з днем народження. Привітання артистка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram.

Читайте також"Я грандіозно одружився!": Костянтин Меладзе вперше розкрив деталі роману з Вірою Брежнєвою

"З днем народження МУЗ-ТВ. Нехай у тебе буде багато гарної музики і музичних друзів!! Будь! Потіш! Звучи!!! Спасибі всім, хто сьогодні був з нами", - написала Брежнєва і опублікувала фото з концерту.

Крім Брежнєвої на концерті виступали Наталія Подольська, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова, Олена Темнікова, банд'ерос, Джиган, Леонід Агутін, EMIN.

Як повідомляв УНІАН, відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі МУЗ-ТВ.