Відома українська співачка стала ведучою на російському телеканалі
Мова йде про Світлану Лободу.
Відома українська співачка LOBODA стала ведучою шоу на російському телеканалі. Про це стало відомо із Instagram артистки.
Прем’єра шоу на російському телебаченні за участю Світлани Лободи у ролі ведучої відбудеться 2 вересня.
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"Друзі, представляємо вам нову зіркову ведучу каналу МУЗ-ТВ! У суботу, о 21:00, дивіться прем'єру чарту "10 Sexy", який для вас представить LOBODA!», - йдеться у соцмережі співачки.
Як повідомляв УНІАН раніше, голова Одеської ОДА Максим Степанов виступив проти концерту співачки Світлани Лободи у місті на стадіоні "Чорноморець", який повинен відбутися 3 вересня. На сторінці в Facebook Степанов розмістив пост, в якому нагадав, що Лобода виступала в Кремлі, на російському "Першому каналі", на весіллях і на вечірках російських олігархів.
"Виступи в Кремлі, концерти на Першому каналі Росії, роздача премій на Ру.ТВ, виступи на весіллях і на вечірках російських олігархів. Гроші виявилися понад Україною. І всі виправдання про те, що я просто так заробляю, а Україну я люблю - абсолютно безглузді. Саме тому я думаю, що Україну Лобода не те, щоб не любить, їй на Україну абсолютно наплювати", - написав глава Одеської ОДА.