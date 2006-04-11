Мобільний зв`язок подешевшає?

Оператор мобільного зв`язку ЗАТ «Українські радіосистеми» (УРС) почав надавати послуги мобільного зв`язку в Україні під торговою маркою . Про це повідомив сьогодні на прес-конференції генеральний директор російської компанії «ВимпелКом» Олександр ІЗОСІМОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ІЗОСІМОВА, «продуктами і послугами Beeline сьогодні користуються більш як 47 мільйонів споживачів у Росії і Казахстані», а зараз цей бренд присутній і в Україні.

Він відзначив, що станом на сьогодні «Beeline – найдорожчий бренд Росії, і входить до перших сімдесяти брендів світу». За словами О.ІЗОСІМОВА, з посиланням на оцінку міжнародної консалтингової компанії Interbrand Group, бренд Beeline коштує 5 млрд. дол. США.

«Із запуском бренду Beeline в Україні ми починаємо активні комерційні операції і сподіваємося, що вже найближчим часом переваги Beeline гідно оцінять багато жителів України», - відзначив О.ІЗОСІМОВ.

За даними гендиректора компанії УРС Сергія МИРОНОВА, з 11 квітня 2006 року офіси продажів Beeline відкриваються в шести областях України, включаючи Київ, Хмельницький, Харків, Одесу, Луганськ, Дніпропетровськ. До літа планується відкрити офіси продажів Beeline у всіх обласних центрах України.

Першим продуктом компанії УРС під брендом Beeline став тарифний план «Прості речі», в якому відсутня плата за з`єднання і пільгова ціна за внутрішньомережеві дзвінки до 10 травня становить нуль копійок, а до 10 серпня - 2 копійки.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Українські радіосистеми» - національний оператор мобільного зв`язку стандарту GSM-900/1800 є 100% дочірньою компанією ВАТ «ВимпелКом», якій належить бренд Beeline. Кількість абонентів компанії УРС – 275 тис. чоловік.

До групи компаній «ВимпелКом» входять оператори стільникового зв`язку, що надають свої послуги в Росії, Казахстані і недавно придбані оператори стільникового зв`язку в Україні, Таджикистані і Узбекистані. Ліцензії групи компаній «ВимпелКом» на надання послуг стільникового зв`язку охоплюють територію, на якій проживає близько 232 мільйонів чоловік. Географічне покриття мережі включає 78 регіонів Росії (136,5 мільйона чоловік, що представляють 94% населення Росії), а також всю територію Казахстану, Україну, Таджикистан і Узбекистан. ВАТ «ВимпелКом» стало першою російською компанією, включеною в лістинг Нью-йоркської фондової біржі (NYSE). Акції компанії котируються на NYSE під символом VIP.