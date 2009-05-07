Україна продовжить брати участь в операції НАТО в Афганістані

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО запевнив посадовців НАТО, що Україна продовжить брати участь у операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це С.КИРИЧЕНКО заявив сьогодні у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО на засіданні Військового комітету альянсу з країнами-контрибуторами операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Під час засідання його учасники обговорили комплекс питань, пов’язаних із безпекою в Афганістані та перспективи участі Альянсу у забезпеченні стабільності у регіоні в цілому.

Виступаючи перед начальниками генеральних штабів країн-контрибуторів операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані, С.КИРИЧЕНКО зазначив, що забезпечення стабільності в Афганістані є головним пріоритетом з метою подальшого розвитку країни, яка відіграє важливу роль у регіоні.

“Ми продовжуватимемо свою участь у операції Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані. Десять українських військовослужбовців сьогодні працюють пліч-о-пліч із своїми колегами з країн Альянсу, більшість з них у складі литовської групи з реконструкції провінцій у афганській провінції Гор. Такий формат участі буде збережено. Ми високо цінуємо нашу співпрацю із литовськими колегами і глибоко вдячні їм за спільну діяльність та підтримку”, - зазначив С.КИРИЧЕНКО.

У своєму виступі начальник Генштабу також повідомив про підготовку у Збройних Силах України експертів в галузі протидії саморобним вибуховим пристроям. Ці фахівці в перспективі можуть взяти участь у операції в Афганістані.

“Досвід, набутий українськими військовослужбовцями під час участі у Тренувальній місії НАТО в Іраку, буде корисним під час розгортання Тренувальної місії НАТО в Афганістані, яка найближчим часом розпочне свою практичну діяльність у цій країні”, - підкреслив генерал армії України.

Він також наголосив, що Україна й надалі робитиме посильні кроки задля забезпечення стабільності та миру в Афганістан.

На завершення засідання Голова Військового Комітету НАТО адмірал Джампаоло Ді ПАОЛА подякував партнерам за їх внески у діяльність Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані і висловив глибоке переконання, що така участь ґрунтовно свідчить про активну позицію країн-партнерів Альянсу забезпечити демократичний розвиток Афганістану та у цілому сприяє просуванню стабільності в регіоні.