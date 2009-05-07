Трагедія у Дніпропетровську: загинули 10 осіб

У Дніпропетровську через пожежу в залі ігрових автоматів на проспекті Гагаріна, 127, яка сталася сьогодні в 00.45, загинули 10 осіб, ще 10 постраждали.

Про це УНІАН повідомив представник Головного управління МНС в Дніпропетровській області.

За словами представника ГУ МВС, попередньо відомо, що перед пожежею на місці трагедії почувся «хлопок».

Зал ігрових автоматів площею 80 метрів квадратних розташований на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. Пожежею пошкоджені 60 гральних автоматів та внутрішнє оздоблення приміщення.

Наразі пожежа ліквідована підрозділами МНС.

До Дніпропетровська мають прибути віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ та міністр з надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, які проведуть засідання урядової комісії з розслідування трагедії.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО скасувала запланований на сьогодні візит до Праги на саміт “Східного партнерства” у зв’язку з трагедією у Дніпропетровську.