Голова німецького Бундестагу висловив солідарність із Сенцовим

Голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт висловив солідарність з режисерами українцем Олегом Сенцовим і росіянином Кирилом Серебренніковим, повідомляє DW.

«Не можна говорити про важливість плюралізму, але при цьому не давати журналістам, діячам культури всередині країни проявляти плюралізм. Це відбувається в багатьох країнах світу... На жаль, це відбувається і в Росії», - заявив Ламмерт, виступаючи на засіданні 137-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) в Санкт-Петербурзі в неділю.

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Ламмерт згадав справу українського режисера Сенцова, який був засуджений російською владою до 20 років колонії суворого режиму, та випадок Серебреннікова, який перебуває під домашнім арештом.

«Від імені німецької делегації я хотів би висловити нашу солідарність з такими людьми, як Серебренніков і Сенцов, хоч би де були ці люди», - сказав голова Бундестагу.

Раніше Верховна Рада України звернулася до парламентів країн-членів МПС із закликом бойкотувати ініційовану російською стороною 137-у асамблею МПС. Парламент мотивував свій заклик тим, що Росія є країною-порушницею статуту міжпарламентського союзу і статуту ООН.

Як відомо, Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Свою провину він не визнав.

Художнього керівника московського «Гоголь-центру» Кирила Серебреннікова затримали у серпні. Його обвинувачують у розкраданні 68 мільйонів рублів. Нині Серебренніков перебуває під домашнім арештом. Він відкидає всі обвинувачення.