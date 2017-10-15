Голова німецького Бундестагу висловив солідарність із Сенцовим
За словами Ламмерта, не можна говорити про важливість плюралізму, але при цьому не давати журналістам, діячам культури всередині країни проявляти плюралізм.
Голова німецького Бундестагу Норберт Ламмерт висловив солідарність з режисерами українцем Олегом Сенцовим і росіянином Кирилом Серебренніковим, повідомляє DW.
«Не можна говорити про важливість плюралізму, але при цьому не давати журналістам, діячам культури всередині країни проявляти плюралізм. Це відбувається в багатьох країнах світу... На жаль, це відбувається і в Росії», - заявив Ламмерт, виступаючи на засіданні 137-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу (МПС) в Санкт-Петербурзі в неділю.
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Ламмерт згадав справу українського режисера Сенцова, який був засуджений російською владою до 20 років колонії суворого режиму, та випадок Серебреннікова, який перебуває під домашнім арештом.
«Від імені німецької делегації я хотів би висловити нашу солідарність з такими людьми, як Серебренніков і Сенцов, хоч би де були ці люди», - сказав голова Бундестагу.
Раніше Верховна Рада України звернулася до парламентів країн-членів МПС із закликом бойкотувати ініційовану російською стороною 137-у асамблею МПС. Парламент мотивував свій заклик тим, що Росія є країною-порушницею статуту міжпарламентського союзу і статуту ООН.
Як відомо, Сенцова затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив його до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Свою провину він не визнав.
Художнього керівника московського «Гоголь-центру» Кирила Серебреннікова затримали у серпні. Його обвинувачують у розкраданні 68 мільйонів рублів. Нині Серебренніков перебуває під домашнім арештом. Він відкидає всі обвинувачення.