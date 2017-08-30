"Мені дуже страшно": відома російська акторка прокоментувала скандальне затримання режисера Серебреннікова

У Росії відома акторка Чулпан Хаматова заявила, що їй страшно у зв’язку із скандальним затриманням режисера Кирила Серебреннікова, пише татарське видання «Бизнес Online».

Акторка підкреслила, що затримання режисера є незаконним.

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«Напевно, багато хто з вас знає, що нещодавно сталася сумна і трагічна подія, під домашнім арештом сидить мій колега. На мій погляд, несправедливо, незаконно. Мені дуже страшно, і я під цим відчуття перебуваю кілька днів. Я про Кирила Серебреннікова», - сказала Хаматова в Казані.

Нагадаємо, що режисера звинуватили в розкраданні 68 мільйонів рублів, які Мінкультури виділив на театральний проект «Платформа». За версією слідства, Серебренніков керував розкраданням бюджетних грошей.