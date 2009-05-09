2,5 тисячі міліціонерів охороняють сьогодні громадський порядок у Києві

Сьогодні у столиці під час святкування 64-ї річниці Перемоги охорону громадського порядку забезпечуватимуть 2,5 тис. співробітників міліції та бійців Внутрішніх військ МВС України.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у м. Києві

Як зазначили у ЦГЗ, також у столичному главку створено оперативний штаб, групи документування, слідчо-оперативні групи тощо.

Сьогодні з 10.00 до 12.00 в Києві на вул. Хрещатик відбудеться марш ветеранів та урочистий мітинг з нагоди річниці Перемоги у Великій вітчизняній війні.

9 травня об 11.08 буде оголошена загальнонаціональної хвилина мовчання.

Крім того, дві партії та ряд громадських організацій заявили про намір провести в Києві свої заходи в День Перемоги.