Мільярди від ”Криворіжсталі” до вкладників Ощадбанку СРСР не дійдуть

Президент ветував закон, яким 9 млрд. грн. від продажу «Криворіжсталі» спрямовано на повернення знецінених заощаджень громадян

Київ. 11 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зі своїми пропозиціями повернув для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» (щодо виділення коштів від приватизації ВАТ «Криворізький гірничо-металургійний комбінат «Криворіжсталь» на фінансування заходів щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку колишнього СРСР)», ухвалений парламентом 16 березня. Про це УНІАН повідомили в офіційному Інтернет-представництві глави держави.

На думку Президента, цей закон викликає зауваження як правового характеру (його окремі положення не відповідають нормам Конституції України, Бюджетного кодексу України та Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік»), так і економічного (набрання законом чинності зумовить розбалансування Державного бюджету України).

У своїх пропозиціях В.ЮЩЕНКО нагадує, що кошти, що надійшли до Держбюджету України від приватизації «Криворіжсталі», повною мірою розподілені законами України про Державний бюджет України на 2005 та 2006 роки.

Зокрема, 6,2 млрд. гривень було спрямовано на фінансування дефіциту Державного бюджету України у 2005 році, та 3,3 млрд. гривень - на збалансування бюджету.

Крім того, 199,4 млн. гривень спрямовано на спеціальні рахунки бюджету розвитку відповідно міського бюджету м. Кривий Ріг та обласного бюджету Дніпропетровської області з метою фінансування заходів з вирішення екологічних та соціально-економічних проблем м. Кривий Ріг та прилеглих до нього населених пунктів Дніпропетровської області.

Залишок коштів від приватизації цього підприємства передбачено спрямувати на фінансування дефіциту державного бюджету у 2006 році у сумі 9 млрд. гривень і на створення у Державному бюджеті України Стабілізаційного фонду в сумі 3 млрд. гривень. Залишок нерозподілених коштів, одержаних від приватизації “Криворіжсталі”, було зменшено на 1,6 млрд. гривень.

Президент наголошує, що додаткове збільшення видаткової частини Держбюджету, яке не забезпечено реальними фінансовими ресурсами, призведе до його розбалансування.

У зв`язку з викладеним В.ЮЩЕНКО пропонує зазначений закон відхилити.

Пропозиції глави держави під час розгляду Закону на пленарному засіданні Верховної Ради представлятиме міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК.

Довідка УНІАН. За зазначений закон 16 березня проголосувало 275 із 396 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законом встановлено, що надходження від продажу державного пакета акцій ВАТ “Криворізький гірничо-металургійний комбінат “Криворіжсталь” в обсязі 9 млрд. 23 млн. 733 тис. грн, одержані у 2005 році, спрямовуються виключно на фінансування заходів щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку колишнього СРСР.