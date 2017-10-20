Геращенко про арешт Зайцевої: за загибель п'яти харків'ян доведеться відповідати

Олені Зайцевій, яка влаштувала смертельну ДТП у центрі Харкова, доведеться відповідати за загибель людей. Про це, коментуючи рішення суду, на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко.

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"Незважаючи на побоювання багатьох, суд заарештував Олену Зайцеву на два місяці без права внесення застави", - йдеться у його повідомленні.

"За загибель 5-ти харків'ян доведеться відповідати. Україна змінюється!" - додав Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові суд на 2 місяці взяв під варту 20-річну Олену Зайцеву, підозрювану у скоєнні ДТП з п'ятьма загиблими.

Суд врахував доводи представників прокуратури та обрав Зайцевої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без можливості внесення застави.

18 жовтня в Харкові автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген-Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів. Водії авто залишилися живими, їх повезли на огляд на предмет наявності алкогольного або наркотичного сп'яніння. Унаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 госпіталізовані.