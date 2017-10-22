Міносвіти узаконило перелік предметів для вступу до ВНЗ

В цьому році, на відміну від попереднього, Міністерство освіти і науки чітко вказало вишам, з яких предметів потрібно вимагати від абітурієнта сертифікати ЗНО при вступі на кожну спеціальність. У минулому році виші вирішували це самі – головне, щоб у переліку предметів була українська мова. Про це повідомляють Еizvestia.

Є досить несподівані пропозиції. Наприклад, філологи повинні здавати, крім української мови і історії, іноземну мову або географію.

У той же час юристи та журналісти третім предметом обиратимуть математику або іноземну.

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«Математика – це основний предмет ЗНО, спрямований на формування системного логічного мислення», – вважає Олег Шаров, директор департаменту вищої освіти МОН та один з керівників робочої групи, яка працювала над Умовами прийому-2018.

Разом з тим на деякі спеціальності, для яких важливе значення має фізика (наприклад, енергетика, електротехніка, радіоелектроніка) або хімія (наприклад, хімічні технології), ці предмети не є обов’язковими, вони даються на вибір: або фізика, або іноземна; або хімія, або математика.

А ось для контрактників перелік предметів для вступу визначає сам виш.