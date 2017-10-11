МЗС вимагає в Угорщини відмовитись від проведення акції "Самовизначення для Закарпаття"

Міністерство закордонних справ України вимагає в Угорщини відмовитись від наміру провести 13 жовтня акцію "Самовизначення для Закарпаття". Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін написав у Twitter.

"Угорський МЗС повідомив нашому посольству про акцію 13 жовтня під гаслом "Самовизначення для Закарпаття". Це що, Будапешт підтримує сепаратизм?" - наголосив Клімкін.

"Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію! Впевнені, Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України", - заявив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 25 вересня президент Порошенко підписав закон «Про освіту», мовні положення якого (ст. 7 щодо мови освіти в Україні) викликали стурбованість низки країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Новим законом в Україні запроваджується 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав Угорщину облишити зайві емоції і тверезо оцінити реальний стан з вивченням мов у Закарпатській області.