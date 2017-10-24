Антирейдерський штаб Житомирщини закликав поліцію та прокуратуру захистити права землевласників

Обласний антирейдерський штаб Житомирщини направив звернення до поліції та прокуратури щодо захисту прав землевласників. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, обласний антирейдерський штаб розглянув сьогодні чергові 3 звернення від фермерських господарств та керівників сільськогосподарських підприємств області щодо порушення прав землевласників – два з них направив на розгляд до Головного управління Національної поліції в області та одне - до обласної прокуратури.

Засідання штабу відбулося сьогодні, 24 жовтня, за участю заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Олексія Ясюнецького.

«Наш штаб збирається оперативно. У неділю ввечері були скоєні неправомірні дії державного реєстратора у відношенні до ПСП «Троянівське» і вже сьогодні, за рішенням штабу, ми направили звернення до управління поліції та рекомендували взяти на контроль управлінню юстиції дії реєстратора. Є потреба реагувати та попереджати зловмисні дії, тому ми і збираємося», – сказав, зокрема, Ясюнецький.

Так, звернення СФГ «Обрій» щодо незаконного збору врожаю представники штабу також направили до головного управління Національної поліції в області.

«Крім цього, антирейдерський штаб просить обласну прокуратуру провести службову перевірку щодо дій прокурора Коростишівського району у справі із ПП «ВВ АГРО», де були захоплені земельні ділянки», - йдеться у повідомленні.

Загалом, штаб з початку своєї роботи вже розглянув 22 звернення.

Як зазначають в ОДА, фермерські господарств та керівники сільськогосподарських підприємств Житомирщини можуть направити звернення щодо порушень прав землевласників до антирейдерського штабу – написати лист на керівника штабу або ж зателефонувати на гарячу лінію (0412) 47-47-50.

«Також можна звернутись за телефоном «гарячої лінії» штабу (0412) 47-47-50, або безпосередньо за адресою управління агропромислового розвитку ОДА: м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова 3/14», - йдеться у повідомленні.