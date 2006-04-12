Росія перегляне ціну на газ для України

"Ціна на газ, який постачає в Україну "РосУкрЕнерго", в 95 доларів за нинішніх умов не є ринковою. Вона дійсна тільки на перше півріччя цього року. Саме цей термін дії ціни був передбачений угодою, який підписали "Газпром", "Нафтогаз України" і "РосУкрЕнерго" в січні 2006". Про це заявив у Москві на зустрічі з групою українських економічних журналістів заступник голови правління ВАТ "Газпром" , передає ІА REGNUM. О.Медведєв підкреслив, що "ціна на друге півріччя стане предметом переговорів з українською стороною. Остаточна ціна залежатиме від ціни середньоазіатського газу". При цьому Медведєв зазначив: "З початку року ціни на газ на європейському ринку вже зросли на 20-30 доларів".

ІА "Регнум"