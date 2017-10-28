Країна переходить на зимовий час: як адаптуватися українцям (відео)

29 жовтня Україна переходить на зимовий час. В неділю о 4:00 годинники переведуть на годину назад. Зміна біоритму негативно впливає на внутрішній стан людей. В період зміни часу зростає ризик інсульту. Необхідно близько 2 тижнів, щоб перелаштуватися на новий ритм. У цей час майже половина населення страждає від безсоння.

У 2011 році в Україні була спроба скасувати перехід на літній-зимовий час. Потім це рішення відхилили через нарікання жителів Західної України, яким доводилося у темряві ходити і повертатися до школи і на роботу.

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Після переведення стрілок лікарі радять прокидатися за старим часом, не засиджуватися на роботі допізна, харчуватися повноцінно, більше перебувати на повітрі в обідню пору.