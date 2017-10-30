"Дуже дивні справи": зірку не пустили в США через наркотики

Б23-річного британського актора Чарлі Хітона, який грає Джонатана Байєрса в серіалі "Дуже дивні справи", не пустили в США через те, що прикордонники знайшли у нього в сумці сліди наркотиків. Під час огляду багажу у нього в сумці виявили кокаїн, передає Styler.

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Актор їхав в Штати, щоб відвідати вечірку на честь виходу другого сезону шоу, але він повернувся в Лондон через відмову у в'їзді. Як повідомило виданню неназване джерело, експерти встановили, що "дуже мала кількість" виявленого порошку виявилася кокаїном.

При цьому наркотиків було недостатньо багато для арешту, але Хітону все одно довелося відправиться додому і пропустити прем'єру другого сезону серіалу. Прем'єра другого сезону "Дуже дивних справ" відбулася 27 жовтня.