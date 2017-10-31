Мати розстріляної під Києвом Окуєвої приїхала попрощатися з донькою (відео)

Чоловік та мама Аміни Окуєвої забрали її тіло з Васильківської райлікарні. Супроводжували та охороняли родину спецпризначенці поліції з автоматами, передає ТСН.

Коли й де поховають Аміну, рідні тримають у таємниці: публічного похорону вони не хочуть.

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"На жаль, у нас зараз не обійшлося без втрати справжнього, щирого патріота, який любив Україну, самовідданого та чесного. Рідкісна людина. Хоч в нас не прийнято хвалити дружину, але що є, то є", - розповів чоловік загиблої Адам Осмаєв.

Мати добровольця каже, що донька завжди була готова пожертвувати життям.

"Вона знала, що покладе життя. Вона завжди знала, що загине. Є люди, які залишаються легендами саме тому, що розуміють своє призначення. Тому, що вірити – значить жертвувати", - каже матір Ірина Нікіфорова.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв поранений.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він з дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля перебував він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.