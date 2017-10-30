Під Києвом обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула

У Київській області невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Тільки що зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула. Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити. Я тільки що говорив з ним по телефону", - написав він.

На місці працюють слідчо - оперативні групи поліції.

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Зазначимо, це не перший замах на подружжя. 1 червня на Подолі в Києві добровольці батальйону "Київ-2" Адам Осмаєв, якого в Росії звинувачували в підготовці замаху на президента Володимира Путіна, Аміна Окуєва приїхали на інтерв'ю з нібито французьким журналістом.

При зустрічі він дістав пістолет і влучив в Осмаєва. Його дружина Аміна почала стріляти у відповідь з нагородної вогнепальної зброї та поранила нападника.

У МВС заявили, що замах було сплановано й підготовлено російськими спецслужбами.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.