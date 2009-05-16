Тимошенко привітала українців з Днем Європи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала співвітчизників з Днем Європи.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату КМУ.

“Вже сім років поспіль Україна відзначає це свято разом з іншими європейськими країнами. Адже ми єдині з Європою не тільки за географічною ознакою, а й за духом, історією, спільними цінностями та цілями”, – зазначається у привітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО з приємністю відзначає, що “святкування Дня Європи вже стало традицією в усіх регіонах країни – як на заході, так і на сході. Український народ єдиний в тому, що він є невід’ємною частиною європейської цивілізації”.

Прем’єр підкреслила: “сьогодні уряд послідовно реалізує курс європейської інтеграції нашої держави. Ми успішно проводимо з Євросоюзом переговори про створення поглибленої зони вільної торгівлі, поступово усуваємо візові бар’єри для українців, активно входимо в Європейське енергетичне співтовариство та авіаційний простір, формуємо практичні інструменти політичної асоціації та економічної інтеграції”.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила переконання, що утвердження європейських стандартів в усіх сферах життя суспільства стане якісно новим етапом розвитку економіки, держави та нації, нашим спільним успіхом у забезпеченні добробуту та процвітання українського народу.