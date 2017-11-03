У Житомирі обласна комісія з надзвичайних ситуацій затвердила план запобігання загибелі людей на воді

Сьогодні у Житомирі обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій затвердила план запобігання загибелі людей на воді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житоимрської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, план заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах Житомирщини у 2017-2018 роках та перелік місць знищення вибухонебезпечних предметів в районах області затвердила сьогодні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Чергове засідання відбулось у малій залі Житомирської облдержадміністрації.

За підсумками засідання члени обласної комісії за участю керівників структурних підрозділів облдержадміністрації затвердили у 21 районі Житомирщини перелік місць знищення вибухонебезпечних предметів. Ці роботи проводитиме група піротехнічних робіт Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в області.

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Йдеться про визначення найбільш небезпечних ділянок для рибальства та відпочинку людей взимку та про заходи безпеки на водних об’єктах під час святкування Водохреща.

Також в області, серед іншого, до початку купального сезону обстежать та почистять дно пляжів.

На засіданні також обговорили стан забезпечення засобами індивідуального захисту працівників підприємств, що розташовані у зоні можливого хімічного забруднення.

Серед іншого, було підведено й підсумки купального сезону 2017 року.