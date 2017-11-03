Дочка Трампа в красивому платті сходила с прем'єром Японії в ресторан (фото)

16:19, 03 листопада 2017
Суспільство
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На обід в ресторан з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Іванка одягла сукню міді з квітковим принтом і з величезним чорним поясом з бантом на талії.

Ілюстрація REUTERS

Під час перебування з офіційним візитом у Японії Іванка Трамп продемонструвала вже два красивих образи: в блакитному стильному пальто і в персиковому костюмі, що підкреслює її стрункі ноги.

А ось третій образ був ще ефектніший. На обід в ресторан з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе Іванка одягла сукню міді з квітковим принтом і з величезним чорним поясом з бантом на талії.

REUTERS

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Теги: #Іванка Трамп Синдзо Абе