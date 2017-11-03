З 7 листопада поліція посилить охорону біля Верховної Ради

З 7 листопада поліція посилить охорону громадського порядку біля Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Андрій Крищенко.

«7-го в нас ще починається сесійний тиждень, у нас є так звана масова 30-чоловікова акція під Верховною Радою. Ми очікуємо, що будуть люди теж їхати з 7 листопада. Тому там буде посилено. Ми не залишаємо повністю без уваги цю акцію, і ці превентивні заходи, у тому числі для того, щоб не було провокацій на сесійному тижні, тому що будуть розглядатися дуже важливі питання, і поліція пильно приділить увагу», - заявив він.

За словами Крищенка, поліція знову поставить металеві рамки на підходах до місця проведення акції.

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Водночас він не зміг поки що назвати кількість поліцейських, які будуть залучені до охорони громадського порядку біля парламенту.

«Ми будемо оцінювати ризики і кількість людей, яка буде 7-го, і будемо визначати… Нацгвардія, так, звісно, буде, але кількість я ще не можу сказати, кількість підрозділів поліції. Це буде залежати від масовості цієї акції і настрою її учасників», - сказав Крищенко.

Раніше колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що наступний мітинг під Верховною Радою відбудеться 7 листопада.