Саакашвілі заявляє, що наступний мітинг під Радою відбудеться 7 листопада

Колишній президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що наступний мітинг під Верховною Радою відбудеться 7 листопада.

Про це він сказав зі сцени біля Верховної Ради, де відбувається віче.

«Якщо 7 листопада вони (влада – УНІАН) не приймають вимоги (про обмеження депутатської недоторканності, створення Антикорупційного суду та голосування за відкритими списками -УНІАН), то нас буде в 100 разів більше. 7 листопада ми тут збираємося і даємо останній шанс їм прийняти наші вимоги. Ми підозрюємо, що вони їх не приймуть. Ми не можемо тут стояти вічно. Якщо вони не приймають, то ми повинні знайти інші мирні форми, ніж просто проживання у них під вікнами. Нас має стати в 100 разів більше і показати їм, що разом нас багато. Вони повинні піти», - зазначив Саакашвілі.

Він підкреслив, що у нього є план щодо того, як знайти достойних політиків.

«У нас є Чумак, готовий йти в президенти, Гриценко, Юля хоче. Ну хто повинен бути? Ми говоримо: вибираємо п'ять людей і нехай авторитетні експерти, які не продалися, такі як Гнап, такі як Шабунін та інші, нехай такі люди скажуть : чи є у людини комерційний інтерес», - додав Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні біля будівлі Верховної Ради України, де розташоване наметове містечко мітингувальників, зібралося близько 400 осіб.

З 17 жовтня під парламентом триває акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента.

Активісти встановили наметове містечко, зокрема, і на проїжджій частині вул. Грушевського. Кілька разів виникали сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.