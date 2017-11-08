Португалія представила слоган і логотип Євробачення-2018

Португалія, яка в 2018 році буде країною-господаркою "Євробачення", представила слоган і логотип пісенного змагання. Про це повідомляє прес-служба конкурсу.

Головним логотипом "Євробачення-2018" буде морська раковина. А от слоган буде звучати як "All Aboard!", що в перекладі означає "Усі на борт!".

Логотип представлений у 12 варіаціях: всі малюнки з морської символікою. Адже Лісабон, де і відбудеться конкурс, головний порт Португалії.

Півфінали "Євробачення" відбудуться 8 та 10 травня, фінал - 12 травня. На даний момент свої заявки на участь в конкурсі подали 42 країни, в тому числі і Україна.

Як повідомляв УНІАН, переможцем "Євробачення" в 2017 році став представник Португалії Сальвадор Собрал.