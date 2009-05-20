Росія відмовила Україні в кредиті на $5 мільярдів

Росія ухвалила рішення не виділяти Україні 5 млрд. доларів кредиту. Про це повідомив сьогодні в інтерв`ю агентству Reuters заступник міністра фінансів РФ Дмитро ПАНКІН.

"Вони звернулися, і рішення про надання кредит не було прийнято. Ми проаналізували ситуацію, і ми сказали ні", - заявив Д.ПАНКІН.

Водночас він зазначив, що Росія ще не ухвалила рішення про виділення кредиту Ісландії, яка звернулася по допомогу восени минулого року.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО офіційно звернулася до Росії з приводу кредиту у розмірі 5 млрд. дол.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що російський кредит у розмірі 5 млрд. дол. - у разі підписання відповідної угоди між Україною і Росією - планувалося спрямувати на оплату за природний газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у «Газпрому».

Ряд українських експертів в інтерв`ю УНІАН зазначали, що висока процентна ставка за можливим російським кредитом призведе до збільшення вартості обслуговування зовнішнього боргу України.