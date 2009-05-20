УНП закликає перевірити Київське метро

Українська народна партія закликає Контрольно-ревізійне управління перевірити господарську діяльність КП "Київський метрополітен". Про це УНІАН повідомили у прес-службі УНП.

Як зазначив голова Київської управи Української народної партії Володимир ШОВКОШИТНИЙ, «ще рік тому, аргументуючи необхідність підвищення тарифів на перевезення у метрополітені, його керівництво заявляло, що додаткові доходи зможуть якісно покращити роботу метро, зокрема підуть на реконструкцію обладнання та потягів».

«Якщо порахувати, що за добу Київський метрополітен перевозить в середньому 1,6 млн. чоловік, а за місяць - 28 млн., то з минулого року метрополітен заробляє в місяць в середньому на 33,6 млн. грн. більше, ніж раніше, а отже мав би необхідні кошти для модернізації перевезень», – так політик прокоментував прес-реліз КП «Київський метрополітен», у якому висловлюється стурбованість відсутністю достатнього фінансування галузі.

На думку В.ШОВКОШИТНОГО, така ситуація свідчить про „неефективне управління коштами, або їх свідому витрату”. «Скажімо вартість одного потяга коливається у межах 21 млн. грн., тобто щомісяця за рахунок підвищення оплати проїзду, яке було проведено минулого року, можна було б купувати потяг», – зазначив політик. Представник УНП підкреслив, що „йдеться про вартість дослідного зразка”. «Серійне ж виробництво ще більше здешевлює вартість нових вагонів», – констатував В.ШОВКОШИТНИЙ.

За словами політика, потрібно негайно, щоб КРУ перевірило господарську діяльність метрополітену. «Така перевірка має включати перевірку того, як реалізовуються кошти від реклами, куди йдуть витрати, наскільки відповідає укомплектованість штатів, виконуваним роботам», – зазначив він. Тільки тоді, за словами представника УНП, „можна робити якісь висновки”. «У іншому випадку маємо чергову спробу нагнітання ситуації, очевидно, з метою чергового підвищення цін без належного обґрунтування», – наголосив політик.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня ц. р. Київський метрополітен заявив про погіршення стану свого господарства через недостатнє фінансування.

Як повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен», у зв’язку із недостатнім фінансуванням метрополітену склалося вкрай незадовільне становище з повнотою і своєчасністю виконання необхідних ремонтів та заміни обладнання, передбачених нормативними документами. Нестача фінансів призводить до погіршення стану колії, тунелів, рухомого складу, ескалаторів, систем енергоживлення, зв`язку, сигналізації, електромеханічного господарства. Не виконується план поповнення та оновлення парку рухомого складу.