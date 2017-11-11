В'ятрович розповів, як українці борються з "совком" у головах

Українці зараз дуже активно борються з "совком" у себе в головах, що стало можливим завдяки Майдану, оскільки він був реакцією на спробу влади повернути нас у радянське минуле. Про це директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович розповів під час чату в "Главреді".

Читайте такожВ'ятрович пояснив ситуацію довкола скасування вихідних 8 березня, 1 і 9 травня в УкраїніЗа словами співрозмовника, "проблема радянського мислення - не тільки в історії, в якихось символічних речах, а й у підходах до життя в цілому".

"Українці зараз дуже активно долають "совок" у себе в головах. І це стало можливим завдяки Майдану, тому що Майдан був реакцією на спробу влади повернути нас у радянське минуле. Тому реакцією українців стало свого роду антирадянське повстання", - зазначив він.

В'ятрович додав, що "цей процес ще більше посилився російською агресією, яка в повній мірі спирається саме на радянську ментальність, радянські міфи і стереотипи, а це спровокувало ще більше відторгнення всього радянського в українців".

"Тому так легко пройшли масштабні процеси декомунізації, на які Україна не могла зважитися на протязі останніх 25 років, і тому так легко відбувається переосмислення української історії та позбавлення радянських міфів", - підкреслив історик.

"Але проблема радянського мислення - не тільки в історії, не тільки в якихось символічних речах, а й у підходах до життя в цілому. На жаль, одним з елементів "совка", який продовжує жити в українцях, є патерналізм. Це прагнення не самому, а делегувати комусь іншому вирішувати свої проблеми. А також - відсутність імунітету на політичний популізм", - сказав директор.

"Українці дуже легко вірять популістським заявам. Відсутність політичної пам'яті теж. Її суть полягає в тому, що політики можуть нам обіцяти щорічно абсолютно протилежні речі, але жодної відповідальності за це не несуть, тому що у нас не пам'ятають, що вчора цей політик був "лівим", а сьогодні став "правим", а завтра стане ще якимось. Все це - залишки того, що нас виховував "совок". І над цим потрібно ще дуже серйозно працювати", - заявив він.

Раніше Володимир В'ятрович говорив, що росіяни постійно зверхньо ставилися до українців, оскільки завжди вважали їх своєрідними тубільцями або аборигенами по відношенню до імперського центру, яким була РФ.